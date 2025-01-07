Ferdi Tayfur’un Cenazesindeki Kaosta Yeni Dalga, Yeğeni İtiraf Etti

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cumartesi günü bir tören yapıldı.

BİNLERCE HAYRANI GELDİ

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl gibi çok sayıda sanatçı, Tayfur’u son yolcuğunda yalnız bırakmadı.

Farklı illerden çok sayıda hayranı Ferdi Tayfur’un cenaze törenine akın etti. Tayfur’un şarkıları gözyaşları içinde söylendi.

CENAZE TÖRENİNDEKİ KAOS ÇOK KONUŞULMUŞTU

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde yapılan cenaze törenine yaşanan bir tartışma damga vurdu. Ferdi Tayfur’un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur tabut başında gözyaşlarına boğulurken, kendisine gösterilen tepki sonrasında tansiyon yükseldi.

“ONUN YÜZÜNDEN ÖLDÜ” DİYEREK PARMAK SALLAMIŞTI

Törende bir kişi Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına “O buraya gelmeyecek, onun yüzünden öldü” diyerek tepki gösterdi. Tayfur ise bu tepkiye küfür ederek karşılık verdi.

Tayfur’a tepki gösteren kişinin Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Gözalıcı, sosyal medya hesabından o iddialara yanıt verdi.

“CENAZEDE TARTIŞAN KİŞİ BEN DEĞİLDİM”

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gözalıcı “Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede tartışan kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele verende kendisidir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi