Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi

Show TV ve Habertürk'ün yeniden satılacağı yönündeki iddialar medya kulislerini hareketlendirdi. Sosyal medyada ortaya atılan 'Show TV ve Habertürk’ün el değiştireceği' yönündeki iddialara Can Medya Grubu’ndan net bir yalanlama geldi. Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir" dedi.