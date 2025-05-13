Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi
Can Medya Grubu'ndan, Show TV ve Habertürk’ün yeniden satılacağına dair sosyal medyada yer alan iddialara cevap geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, kanalların Can Yayın Holding’e devrinin tamamlandığını ve başka bir satış ya da devir sürecinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV ve Habertürk'ün yeniden satılacağı yönündeki iddialar medya kulislerini hareketlendirdi. Sosyal medyada ortaya atılan 'Show TV ve Habertürk’ün el değiştireceği' yönündeki iddialara Can Medya Grubu’ndan net bir yalanlama geldi. Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir" dedi.
SATILMA İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Show TV ve Habertürk’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı bir isme satılacağı yönündeki söylentileri "asılsız ve tamamen uydurma" olarak nitelendiren Tekdağ, bu tür spekülasyonların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını dile getirdi.
"KÖTÜ NİYETLİ BİR DEZENFORMASYON"
Tekdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dünden beri bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.
Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.
Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla bildiririz."