Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat

FERAGATNAME OLMADAN YAPILAN SATIŞLAR RİSKLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satış işlemlerinde feragatname alınmasının önemine dikkat çekti. Hissedarlar arasında yapılan satışlarda, diğer ortaklardan alınacak bir ön alım hakkı feragatnamesi, olası hukuki ihtilafların önüne geçiyor. Eğer feragatname alınmazsa, satış sonrası diğer hissedarlar dava açarak söz konusu işlemin iptalini talep edebiliyor. Bu davalar ise satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde açılmak zorunda.