Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat
Hisseli tapuların bireysel mülkiyete dönüştürülmesine yönelik süreç devam ederken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden hissedarları yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle taşınmaz satışlarında devreye giren “ön alım hakkı” yani “şufa hakkı” için 90 günlük yasal sürenin aşılmaması gerektiği vurgulandı. Bu süre zarfında işlem yapılmaması halinde hissedarların hak kaybı yaşayabileceği belirtildi.
SATIŞTAN SONRA 90 GÜN İÇİNDE HUKUKİ ADIM ŞART
Türk Medeni Kanunu kapsamında tanımlanan ön alım hakkı, miras veya satın alma yoluyla hissedar olan kişilere, diğer ortakların taşınmaz paylarını satışa çıkarması durumunda öncelikli satın alma imkânı tanıyor. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için, satış işleminin noter aracılığıyla bildirilmesinin ardından en geç 90 gün içinde dava açılması gerekiyor. Bu süre içerisinde hukuki başvuru yapılmazsa, öncelikli alım hakkı ortadan kalkıyor.
FERAGATNAME OLMADAN YAPILAN SATIŞLAR RİSKLİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satış işlemlerinde feragatname alınmasının önemine dikkat çekti. Hissedarlar arasında yapılan satışlarda, diğer ortaklardan alınacak bir ön alım hakkı feragatnamesi, olası hukuki ihtilafların önüne geçiyor. Eğer feragatname alınmazsa, satış sonrası diğer hissedarlar dava açarak söz konusu işlemin iptalini talep edebiliyor. Bu davalar ise satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde açılmak zorunda.
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAKİP UYARISI
Vatandaşlara yapılan uyarıda, satış bildiriminin noter kanalıyla yapılmasının ardından sürecin titizlikle izlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, özellikle hisseli taşınmazlarda mağduriyet yaşanmaması için gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
HAKLARINI KORUMAK İSTEYEN HİSSEDARLAR NE YAPMALI?
Ön alım hakkını kullanmak isteyen hissedarların ilk olarak, taşınmazın satışının kendilerine bildirip bildirilmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Eğer noter aracılığıyla bildirim yapılmışsa, 90 gün içinde dava açılması şart. Bu süre içerisinde hukuki yola başvurulmazsa ya da daha önce feragatname verilmişse, ön alım hakkı kullanılmaz hale geliyor. Bu durumda hissedarlar, taşınmaz üzerindeki öncelikli alım haklarını kalıcı olarak kaybedebiliyor.