Bir Gösterici Filistin Bayrağıyla Londra'daki Elizabeth Kulesi'ne Tırmandı

Filistin bayrağı taşıyan bir gösterici, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Big Ben olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne çıktı.

Westminster Sarayı'nın yanında bulunan kuleye bakan Bridge Caddesi ve Westminster Köprüsü de dahil olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA