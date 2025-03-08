Bir Gösterici Filistin Bayrağıyla Londra'daki Elizabeth Kulesi'ne Tırmandı
Filistin bayrağı taşıyan bir gösterici, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Elizabeth Kulesi'ne tırmandı. Kulenin baktığı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Filistin bayrağı taşıyan bir gösterici, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Big Ben olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne çıktı.
Westminster Sarayı'nın yanında bulunan kuleye bakan Bridge Caddesi ve Westminster Köprüsü de dahil olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.
Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
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