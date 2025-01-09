İngiltere'nin En Hızlı Yaşlanan Şehri Belli Oldu

Düşen doğum oranları ve genç göçmenlerin giderek azalmasıyla İngiltere'nin başkenti Londra, ülkenin en hızlı yaşlanan şehri oldu. ‘Resolution Foundation' adlı düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan raporda. çarpıcı değişiklikler gözlemlendi.

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İngiltere'nin En Hızlı Yaşlanan Şehri Belli Oldu

İngiltere’nin başkenti Londra, düşen doğum oranları ve genç göçmen sayısındaki azalma sebebiyle ülkenin en hızlı yaşlanan şehrine dönüştü.

‘Resolution Foundation’ adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, Londra’da ortanca yaş 2011'de 33,8 iken son 10 yılda 2 yıl artarak 35,8'e kadar yükseldi. Öte yandan aynı dönem içerisinde, diğer büyük şehirlerde ortanca yaş yarım yıl azalarak 34,5 azaldı. Ülke genelindeki en yaşlı bölge North Norfolk'ta ortanca yaş 55,3'e yükselirken, en genç bölge Tower Hamlets'te bu oran 30,6 olarak belirlendi.

İngiltere'nin En Hızlı Yaşlanan Şehri Belli Oldu - Resim : 1

2 TEMEL NEDENİ BULUNUYOR

Sonuçlara göre, Londra'nın yaşlanma hızının diğer büyük şehirlerden daha farklı olmasının iki temel nedeni olduğu kaydedildi Buna göre ilk olarak, Londra'da doğum oranı 2000'lerde her 1000 kişide 16 iken, 2010'larda 14'e düştü. Bu düşüş, İngiltere ve Galler genelinde daha sınırlı oranda gerçekleşti. İkinci neden ise Brexit sonrası genç uluslararası göçmenlerin Londra'da daha az yoğunlaşması olarak gösterildi.

İngiltere'nin En Hızlı Yaşlanan Şehri Belli Oldu - Resim : 2

Resolution Foundation, büyük yaş farklarının özellikle kırsal ve kıyı bölgelerindeki kamu hizmetlerine ciddi baskılar oluşturacağı vurguladı. Düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus nedeniyle sağlık ve sosyal altyapı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

LONDRA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Son olarak 2022’deki sonuçlara göre. İngiltere’nin başkenti Londra’nın nüfusu 8,866 milyon olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA

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