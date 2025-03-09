Fransa'dan Lazkiye'deki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama

Fransa, Suriye’nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye şehirleri ile Humus’ta son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkında derin endişe duyduğunu açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Suriye'nin Tartus, Lazkiye ve Humus şehirlerinde yaşanan ciddi şiddet olayları nedeniyle derin endişe duymaktadır" denildi.

Fransa'dan Lazkiye'deki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama

Açıklamada, Fransa'nın Suriye'deki sivillere ve mahkûmlara yönelik inanç temelli şiddeti en güçlü şekilde kınadığı ifade edilerek, Suriye yönetimine bu suçlar hakkında bağımsız soruşturma başlatma çağrısı yapıldı. Ayrıca Fransa'nın, Suriye'de etnik ve dini toplulukları koruyan, dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçişe desteğini yinelediği vurgulandı.

LAZKİYE'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI VE CEBLE SALDIRISI

6 Mart'ta, Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının gerçekleştirdiği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahlarla donatılmış yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri, Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti. Bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için başlatılan operasyonlar sonucunda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Uluslararası basın ve sosyal medya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler ve görüntüler yayımladı.

ŞARA’DAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE UYARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Mart'taki saldırıyı devrik rejim unsurlarının kendilerini test etmeye yönelik bir hamlesi olarak değerlendirdi ve birlik ile beraberlik mesajı verdi. Ülkelerini yeniden inşa etmek istediklerini belirten Şara, "Kan dökme amacımız yok" diyerek güvenlik güçlerine aşırılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini hızlı müdahale ve yüksek performansları nedeniyle tebrik ettikten sonra, "Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirtiyorum" dedi. Şara, devrik rejim unsurlarının bir provokasyon peşinde olduğunu, bu tür provokasyonların aşırılıklara yol açarak düşmanlarının işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçladığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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