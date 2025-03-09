İngiltere Kralı Charles DJ'lik Yapacak

İngiltere Kralı 3’üncü Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak özel radyo programı kapsamında, kişisel müzik listesini tüm dünyayla paylaşacak. Charles’ın listesinde Bob Marley, Kylie Minogue gibi dünyaca ünlü sanatçılar da yer aldı.

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İngiltere Kralı Charles DJ'lik Yapacak

Kraliyet Ailesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 10 Mart Pazartesi İngiliz Miletler Topluluğu Günü kapsamında “Kral’ın Müzik Odası’ adlı özel radyo yayını tüm dünyada yayınlanacak.

Kral 3’üncü Charles’ın kendisini mutlu eden şarkılıların yer aldığı listede Bob Marley, Kylie Minogue ve Grace Jones gibi dünyaca ünlü sanatçılar yer alıyor.

Bu özel yayında, Kral Charles’ın bazı sanatçılarla tanışma hikayelerine de yer vereceği ve müziğin hayatındaki etkisine değineceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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