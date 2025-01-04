İngiltere Kralı Charles'tan Suriye Hamlesi

İngiltere Kralı 3. Charles, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından insani yardım operasyonlarını yürüten bir hayır kurumuna bağış yaptı.

BAĞIŞIN MİKTARI AÇIKLANMADI

Kral Charles, Uluslararası Kurtarma Komitesi Birleşik Krallık'a (IRC UK), acil durum barınaklarındaki ailelere 2 bin 400 hijyen kiti dağıtmak ve psikolojik yardım sağlamayı da içeren birçok hizmet için miktarı açıklanmayan bir bağışta bulundu.

Kaynak: DHA