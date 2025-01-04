İngiltere Kralı Charles'tan Suriye Hamlesi
İngiltere Kralı Charles, Suriye'de insani yardım operasyonlarını yürüten bir hayır kurumuna bağış yaptı. Charles’ın yaptığı bağışın miktarı ise açıklanmadı.
İngiltere Kralı 3. Charles, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından insani yardım operasyonlarını yürüten bir hayır kurumuna bağış yaptı.
BAĞIŞIN MİKTARI AÇIKLANMADI
Kral Charles, Uluslararası Kurtarma Komitesi Birleşik Krallık'a (IRC UK), acil durum barınaklarındaki ailelere 2 bin 400 hijyen kiti dağıtmak ve psikolojik yardım sağlamayı da içeren birçok hizmet için miktarı açıklanmayan bir bağışta bulundu.
Kaynak: DHA