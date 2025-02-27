Kraliyet Ailesi'nden Ramazan Hazırlığı: Kral ve Kraliçe Mutfağa Girip Hurma Paketledi

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Londra'daki bir restoranı ziyaretleri sırasında Ramazan hazırlıklarına denk geldi. Restoranda bir grup Müslüman kadınla tanışan Kraliyet çifti, İngiliz-Hint şef Asma Khan'ın sahibi olduğu restoranda hurmaların paketlenmesine yardımcı oldular.

Kral Charles ve eşinin paketlediği hurmalar Ramazan boyunca yerel hastanelere gönderilecek. Öte yandan bu anlar, Kraliyet ailesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz Müslüman kadınları kutluyoruz. Profesyonel sporculardan sanatçılara ve kurumsal dünyadaki liderlere kadar uzanan Kral ve Kraliçe, Ramazan'a hazırlanırken bir grup olağanüstü kadınla vakit geçirdi. Ramazan, Müslümanlar için günlük hayatın normal olarak devam ettiği ancak manevi odakların yoğunlaştığı önemli bir dönemdir."

Kaynak: İHA