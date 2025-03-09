ABD’de Acil Durum İlanı, Müdahale Başladı

ABD'de New York Valisi Kathy Hochul, Long Island eyaleti için kritik bir açıklama yaptı. Vali tarafından yapılan açıklamada Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle "acil durum" ilan edildiği duyuruldu.

Long Island'da orman yangınlarının başladığını belirten eyalet yetkilileri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini bildirdi.

Vali Hochul, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini vurgularken acil durumun kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA