Vatikan Açıkladı: Papa'nın Durumu Nasıl?

Vatikan, bir süredir hastanede tedavi gören Papa Francis'in durumunda hafif iyileşme gözlemlendiğini açıkladı. Papa'nın değerlerinin stabil olduğu belirtildi.

Vatikan Açıkladı: Papa'nın Durumu Nasıl?

Şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir süredir hastanede olan Papa Franciscus dünya gündeminden düşmezken, Vatikan'dan yeni bir açıklama geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, “Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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