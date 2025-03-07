Papa'dan Haftalar Sonra İlk Sesli Mesaj: İtalyanca Yerine Kendi Ana Dilinde Konuştu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat’tan bu yana ilk kez sesli bir mesaj paylaştı. Mesajda ilginç bir detay herkesin dikkatini çekti. Papa, sesli mesajında, ortak dil olan İtalyanca yerine ana dili olan İspanyolcayı tercih etti.

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Papa'dan Haftalar Sonra İlk Sesli Mesaj: İtalyanca Yerine Kendi Ana Dilinde Konuştu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten 14 Şubat’tan bu yana ilk kez sesli bir mesaj geldi. Roma’daki hastanesinde kaydedilen mesaj, Aziz Petrus Meydanı’nda yankılanarak 1,4 milyar Katolik’e umut oldu.

Papa'dan Haftalar Sonra İlk Sesli Mesaj: İtalyanca Yerine Kendi Ana Dilinde Konuştu - Resim : 1

HAFTALAR SONRA İLK MESAJ

Papa, mesajını ana dili olan İspanyolca kaydederek, “Sağlığım için Meydan’dan yaptığınız dualara kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Buradan size eşlik ediyorum. Tanrı sizi kutsasın ve Meryem Ana sizi korusun. Teşekkür ederim,” dedi. Bu mesajla birlikte Katolikler, uzun bir sürenin ardından Papa'nın sesini ilk kez duymuş oldu. atikan, mesajın papanın hastanedeki odasında, Perşembe günü erken saatlerde kaydedildiğini açıkladı.

MEYDANDA TOPLANDILAR

Roma'daki jübile yılı kutlamaları için gelen hacılar da dahil olmak üzere, çok sayıda kişi Papa için dua etmek üzere meydanda toplandı. Mesajın yayınlanmasının ardından St. Peter Meydanı'nda toplanan binlerce Katolik, Papa Francis'i alkışladı.

Papa'dan Haftalar Sonra İlk Sesli Mesaj: İtalyanca Yerine Kendi Ana Dilinde Konuştu - Resim : 2

İSPANYOLCA KONUŞTU

Papa Francis'in genellikle halka İtalyanca seslenmesine rağmen bu kez kendi ana dili olan İspanyolcayı tercih etmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

88 yaşındaki Papa, gençliğinde akciğerinin bir kısmını kaybetmişti. Şu anda çift taraflı zatürreyle mücadele eden Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor.

Kaynak: NTV

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