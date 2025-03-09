ABD Birçok Ülkeye Kapıları Kapatıyor: Trump'tan Şimdi de 'Seyahat Yasağı' Kararı

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine resmen başlayan Donald Trump'ın hükümeti, o günden beri radikal kararları ve yaptıkları köklü değişikliklerle dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak bazı ülkelere ABD'ye seyahat yasağı veya kısıtlamaları getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı konuşulmaya başlandı.

'KIRMIZI', 'TURUNCU' VE 'SARI' YASAK

New York Times'a açıklama yapan iki yetkili, yeni yasağın Trump'ın ilk başkanlık döneminde çıkardığı yasak kararından daha geniş kapsamlı olacağını söyledi. ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi'nin son şeklinin verilmesi için incelediği yeni seyahat yasağı taslağında, ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin "kırmızı", "turuncu" ve "sarı" olarak sınıflandırılacağı belirtildi.

Kırmızı renkteki ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirilirken turuncu renkteki ülkelere kısıtlama uygulanacağı, sarı renkteki ülkelere ise "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği aktarıldı.

İKİ ÜLKE DAHA EKLENDİ

Turuncu ve sarı renkteki ülkelerle ilgili detay verilmezken kırmızı renkte Trump'ın önceki seyahat yasağı kapsamındaki ülkeler olan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela'nın yer alacağı, bunlara Afganistan ile Pakistan'ın da eklenmesinin beklendiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" gerekçesiyle söz konusu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulaması başlatması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti.

Kaynak: AA