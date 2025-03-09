ABD Birçok Ülkeye Kapıları Kapatıyor: Trump'tan Şimdi de 'Seyahat Yasağı' Kararı

ABD'de art arda radikal kararlar alan ve bazılarıyla tepki de çeken Başkan Donald Trump hükümeti, bu kez de bazı ülkelere "ABD'ye seyahat yasağı" veya "kısıtlamalar" getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda seyahat yasağı getirilecek ülkelere iki tanesinin daha ekleneceği belirtildi.

Son Güncelleme:
ABD Birçok Ülkeye Kapıları Kapatıyor: Trump'tan Şimdi de 'Seyahat Yasağı' Kararı

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine resmen başlayan Donald Trump'ın hükümeti, o günden beri radikal kararları ve yaptıkları köklü değişikliklerle dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak bazı ülkelere ABD'ye seyahat yasağı veya kısıtlamaları getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı konuşulmaya başlandı.

'KIRMIZI', 'TURUNCU' VE 'SARI' YASAK

New York Times'a açıklama yapan iki yetkili, yeni yasağın Trump'ın ilk başkanlık döneminde çıkardığı yasak kararından daha geniş kapsamlı olacağını söyledi. ABD Dışişleri, Adalet, İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi'nin son şeklinin verilmesi için incelediği yeni seyahat yasağı taslağında, ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü bazı ülkelerin "kırmızı", "turuncu" ve "sarı" olarak sınıflandırılacağı belirtildi.

ABD Birçok Ülkeye Kapıları Kapatıyor: Trump'tan Şimdi de 'Seyahat Yasağı' Kararı - Resim : 1

Kırmızı renkteki ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirilirken turuncu renkteki ülkelere kısıtlama uygulanacağı, sarı renkteki ülkelere ise "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği aktarıldı.

İKİ ÜLKE DAHA EKLENDİ

Turuncu ve sarı renkteki ülkelerle ilgili detay verilmezken kırmızı renkte Trump'ın önceki seyahat yasağı kapsamındaki ülkeler olan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela'nın yer alacağı, bunlara Afganistan ile Pakistan'ın da eklenmesinin beklendiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın, ilk başkanlık döneminde, "ABD'yi terör saldırılarından korumak" gerekçesiyle söz konusu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulaması başlatması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere ilk döneminde uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtmişti.

Donald Trump Açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye 1 Trilyon Dolarlık Yatırım SözüDonald Trump Açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye 1 Trilyon Dolarlık Yatırım SözüDünya
Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler OlacakTrump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler OlacakDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump Seyahat
Son Güncelleme:
Bu Çiçekleri Balkonunuza ve Bahçenize Saksı Saksı Dikin! Evinizi Kazadan Nazardan Koruyor, Zenginlik, Şans ve Bereket Getiriyor Bu Çiçekleri Balkonunuza ve Bahçenize Saksı Saksı Dikin! Nazardan Koruyup Bereket ve Şans Getiriyor!
WhatsApp, Messenger, Facebook Derken Rakip Çatlatan Özellik Instagram'a da Geliyor! WhatsApp, Messenger, Facebook Derken Rakip Çatlatan Özellik Instagram'a da Geliyor!
Güney Kore’de Sıkıyönetim İlan Eden Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı Güney Kore’de Sıkıyönetim İlan Eden İsim Serbest Bırakıldı
AB'den Lazkiye'deki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama AB'den Lazkiye'deki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor