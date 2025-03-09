Güney Kore’de Sıkıyönetim İlan Eden Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan eden ve görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Yoon Suk Yeol, 52 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanarak devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, mahkemeden çıkan fiziksel gözaltı olmadan yargılama sürecinin sürebileceğini izin vermesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.
Yoon, ‘ayaklanmaya teşvik’ gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 52 gün boyunca tutuklu kaldığı Seul Gözaltı Merkezi'nden çıktı.
Yoon'un hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları sürecek.
Kaynak: DHA
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