Yetkileri Alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon İfade Vermeyi Reddetti

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan etmesinin ardından yetkileri askıya alınarak tutuklanan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması kapsamında ifade vermeyi reddetti.

Son Güncelleme:
Yetkileri Alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon İfade Vermeyi Reddetti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, Yoon hakkında "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yürütülen sıkıyönetim soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Seul'deki başkanlık konutunda tutuklanan Yoon'un geçici olarak tutulduğu gözaltı merkezindeki 3'üncü gününde de Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi'ne (CIO) giderek ifade vermeyi reddettiği bildirildi.

CIO'dan yapılan açıklamada, Yoon'un dün de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği belirtilirken, Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon ise "Başkan Yoon bugün CIO'ya gitmeyecek" açıklamasında bulundu. Yoon'un ilk günkü ifadesi sırasında soruşturma hakkındaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Seok, “Başkan, soru-cevap formatında bir sorgulamaya yanıt vermek için hiçbir neden veya gerek görmüyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklanarak ifade vermeye götürülmüştü
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon soruşturma komisyonunun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Çarşamba günü tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı “yasa dışı” olarak nitelendirerek, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak bir çatışmada “kan dökülmesini önlemek” için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı. Yoon hakkındaki tutuklama kararının geçerlilik süresinin 48 saat olduğu belirtilirken, Yoon'un bu süre zarfında geçici olarak bir gözaltı merkezinde tutulduğu kamuoyuna yansımıştı. Yoon'un yetkisizlik gerekçesi ile yaptığı tutukluluğa itiraz kararı da mahkeme tarafından reddedilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Güney Kore
Son Güncelleme:
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Suriye’den Dikkat Çeken Karar, Ahmet Eş-Şara İki Ülkenin Vatandaşlarına Kapıyı Kapattı Ahmet Eş-Şara İki Ülkenin Vatandaşlarına Kapıyı Kapattı
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi: Bölge Halkı Tahliye Edildi Alevler Yerleşim Yerlerine Yaklaştı, Alarma Geçildi
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı