Rusya'yı Karıştıran Hediye: Ölen Askerin Annesine 'Kıyma Makinesi'

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yıldır durmaksızın devam ederken, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bir "kampanya" tepki yağmuruna tutuldu. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Murmansk bölge sekreteri Anna Mahkunova ile Polyarnye Zori Belediye Başkanı Maskim Çengayev, "Kahramanların Annelerine Çiçekler" adlı bir kampanya düzenlendi.

Bu doğrultuda, savaşta ölen askerlerin annelerine kıyma makinesi de dahil olmak üzere bazı ev eşyaları ve çiçek buketleri hediye edildi. Kampanyanın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan parti, çok büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları bu hediyenin çok yakışıksız ve duyarsız olduğunu söylerken, Rus aktivist Violetta Grudina da "Yas tutan annelerin, oğullarına karşılık kıyma makinesi isteyeceklerine asla inanmıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'KADIN KENDİSİ İSTEDİ'

Partinin Murmansk yetkilileri, gelen tepkiler sonrası yayınladıkları videoda, hediye edilen çiçekleri vazoya koymuş annenin partilerine kıyma makinesi için teşekkür ettiği anları gösterdi. Videoda annenin "Kıyma makinesini çok istiyordum, siz de bana tam zamanında hediye ettiniz" dediği anlaşılıyor.

Partiden yapılan bir başka açıklamada da, kampanya sırasında annelere başka ev eşyaları da hediye edildiği, kıyma makinesinin standart hediye setinin bir parçası olmadığını ancak kadının özel olarak istediğini belirtti.

'ASKERLERİ KIYMA MAKİNESİNE ATMA' SUÇLAMASI

Üç yıldır süren savaşın yıkıcılığı konusunda bir simge haline gelen kıyma makinesi, paralı asker grubu Wagner'ın askerlerine verdiği bir madalyaya dahi dönüştü. Wagner'in "Bahmut Kıyma Makinesi" ibareli madalyalar verdiği askerlerin var olmasının yanında, Rusya cephenin ön saflarındaki askerleri yüksek riskli saldırılarda "kıyma makinesi"ne atmakla da suçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi