SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde, yetim maaşı almak amacıyla anlaşmalı boşanarak aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.
Kaynak: AA
Kurum, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri ve sigortalılık gibi usulsüzlüklere yönelik denetimlerini 3 bin denetmeniyle aralıksız sürdürüyor. SGK, yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı boşanan kişilere yönelik ülke genelinde 3 bin 2 denetim gerçekleştirdi.
SGK tarafından yapılan incelemelerde, boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişinin usulsüz şekilde aylık aldığı belirlendi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, SGK tarafından ödenen maaşların faiziyle geri alınması için gerekli adımlar atıldı.
94 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN SİGORTASI İPTAL EDİLDİ
SGK, 2024 yılı denetimlerinde, çalışmadığı hâlde sigorta primi ödenen veya sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigorta kaydını iptal etti. Yapılan incelemelerde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, kayıt dışı istihdam nedeniyle bu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca, sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu sağlamak amacıyla 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili yapıldı. SGK, usulsüz işlemlerle mücadeleye devam edeceğini ve sosyal güvenlik sistemini daha güçlü hale getirmek için denetimlerin süreceğini vurguladı.