SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!

94 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN SİGORTASI İPTAL EDİLDİ

SGK, 2024 yılı denetimlerinde, çalışmadığı hâlde sigorta primi ödenen veya sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigorta kaydını iptal etti. Yapılan incelemelerde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, kayıt dışı istihdam nedeniyle bu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira idari para cezası kesildi.