Meteoroloji Felaket İçin Yeni Tarih Verdi, Avustralya’da 300 Bin Ev Karanlığa Gömüldü

Avustralya’da yaklaşık iki gündür devam eden Alfred Kasırgası’na ilişkin bilgilendirme yapan yetkililer, Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Meteoroloji, 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini beklediklerini duyurarak uyardı.

'EN BÜYÜK ELEKTRİK KAYBI'

Elektrik kesintisinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin edilirken, Başbakan Anthony Albanese bir savunma kuvvetleri personelinin de ağır yaralandığını söyledi. Queensland Başbakanı David Crisafulli, “Bu Queensland tarihinde bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybıdır” diye konuştu.

Kaynak: DHA