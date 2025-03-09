Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!

Açelya

Açelyalar, rengarenk çiçekleriyle bahçelere canlılık katan popüler çalı türlerindendir. Ancak bazı türleri ilkbahar aylarında çiçek açtığı için bu dönemde budanması, çiçeklenmeyi olumsuz etkileyebilir. Açelyaları budamak için çiçeklenme döneminin sona ermesini beklemek gerekir.

Yabanasması (Klematis)

Klematis bitkisi, ilkbahar başında ya da yaz aylarında çiçek açan bir sarmaşıktır. Budama için en doğru zaman, çiçeklenme dönemi bittikten sonraki süreçtir. Eğer ilkbaharda budanırsa, çiçek tomurcukları zarar görebilir ve bitki o sezon çiçek açmayabilir.