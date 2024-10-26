Menendez Kardeşler Davasında Yeni Gelişme: Tahliye Yolu Açıldı

Netfilix yapımlarıyla yeniden dünyanın gündemine oturan, anne ve babalarını öldüren Menendez kardeşlerin cinayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dava dosyasında yapılan yeni incelemelerin ardından savcılık cezaların yeniden değerlendirilmesini ve kardeşlerin şartlı tahliye edilmelerini talep etti.

Tiktok’ta da gündem olan Menendez kardeşler, 1989’da anne ve babalarını av tüfeğiyle öldürmüştü. Kardeşlerin davası 1996’da ömür boyu hapis cezası ile noktalanırken, cezaların yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi.

ABD’nin ve dünyanın en bilinen davaları arasında yer alan Menendez kardeşler, Eylül 2024’te Netflix’te yayınlanan 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi' dizisiyle yeniden dünyanın gündemine oturmuştu. Yeniden görülen davada, savcılık cezaların yeniden değerlendirilmesini isterken, kardeşlerin şartlı tahliye edilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Jose ve Kitty Menendez, 20 Ağustos 1989'da Beverly Hills'deki malikanelerinde yakın mesafeden defalarca vuruldu. O sırada 21 ve 18 yaşında olan erkek kardeşler, ebeveynlerini eve geldiklerinde ölü halde bulduklarını iddia etti. Menendez kardeşler mahkemede ise yıllarca duygusal ve cinsel tacize uğradıklarını iddia etti ve cinayetlerin meşru müdafaa olduğunu öne sürdü.

Kardeşler 1996 yılında, birinci derece cinayet suçundan mahkum edildi. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

Şimdi 53 ve 56 yaşında olan Erik ve Lyle Menendez, 28 yıldır California’nın San Diego kentinde hapisteler.