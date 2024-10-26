8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

Samsun’da hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., düzenlenen operasyonla Atakum’da yakalandı.

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8 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., Atakum’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan B.İ., polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: İHA

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