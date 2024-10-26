Bir Şehir Her Yerde Onu Arıyor! Postacı Şinasi'den Şeytanın Aklına Gelmeyecek Dev Vurgun

Gaziantep'te 12 yıl boyunca bir posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, büyük bir firmanın sermaye artırımı için para bulduğunu iddia ederek çevresinden para toplamaya başladı. İlk başta iş arkadaşlarından aldığı küçük miktarlara aylık yüzde 10 kâr payı vermeye başlayan Kozan, zamanla dolandırıcılığın boyutunu büyüterek şehirdeki emlakçılara kadar uzandı.

BİRÇOK KİŞİ DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Kozan, çevresindeki insanlardan topladığı paralarla emlakçıların da yardımıyla yüzlerce daire ve aracı başkalarının adına geçirip sattı. Bu süreçte, mağdurlara hiçbir ödeme yapılmadı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok kişi dolandırıldığını anladı.

EŞİ BÜYÜK OYUNU AÇIĞA ÇIKARDI

Kozan'ın eşi H.K., bir emlakçıya giderek eşinin dolandırıcılık yaptığını ve herhangi bir şirketinin bulunmadığını açıkladı. Emlakçılar ve mağdurlar, Kozan'ı sıkıştırmaya başlayınca, "İstanbul’da bir yalı var, onu satıp paralarınızı vereceğim" diyerek kandırmaya çalıştı. Ancak İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalı başka birine ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Kozan kayıplara karıştı.

270 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayın duyulmasının ardından mağdurlar, Kozan hakkında şikayette bulundu. Şinasi Kozan ve birlikte hareket eden 6 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılıktan 270 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmaya katılan sanıklar, Kozan’ın sadece tapu devir işlemlerine aracılık ettiklerini savundu.

"20 MİLYON TL ZARARIM VAR"

Olayın en büyük mağdurlarından biri olan Ertan Kılıç, "Şinasi'ye güvenip tüm birikimimi verdim. Bu olaydan dolayı 20 milyon lira zararım var" dedi. Mahkeme, Kozan’ın yakalanması için müzekkere çıkarılmasına ve mağdurların mülklerine tedbir konulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Sabah