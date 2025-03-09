Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 458’e Yükseldi

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 5 sivilin yaşamını yitirmesiyle 48 bin 458’e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 458’e Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesin 1. Aşamasının sona ermesiyle saldırılarına sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 458’e, yaralı sayısının da 111 bin 897’ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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