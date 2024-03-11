Berkin Elvan mezarı başında anıldı | Gülsüm Elvan: "Oğlum sen bu kadar uzun uyumazdın"

(Fotoğraf: Ezgi Yıldız)

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulmasının ardından 269 günlük tedavinin ardından yaşama tutunamayan Berkin Elvan ölümünün 10’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı’nda yapılan anmaya, Elvan ailesi, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları Murat Çepni ve Meral Danış Beştaş, Cumartesi Anneleri/ İnsanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Artı Gerçek’ten Ezgi Yıldız’ın haberine göre, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Rakel Dink, Murat Çepni ve Meral Danış Beştaş Berkin Elvan’ın mezarına karanfil bıraktı.

Anne Gülsüm Elvan, oğlunun mezarına karanfil bırakırken, “Oğlum sen bu kadar uzun uyumazdın” dedi.

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, avukatların yargı sürecine ilişkin bilgi verdiğini aktararak, “11 yıldır Belkin için adalet mücadelesi verdiğimiz süreçte bizlere destek olduğunuz için hepinize minnettarız. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız enerjiyle bugünlere kadar geldik. Mahkeme sürecini avukat anlattı ben onlardan bahsetmeyeceğim sadece sizlere teşekkür edeceğim" diye konuştu.

CAN ATALAY’IN MEKTUBU OKUNDU

Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen de yargı sürecine ilişkin değerlendirmede bulunduktan sonra, TİP’ten milletvekili seçilmiş olmasına rağmen serbest bırakılmayan Gezi tutuklusu Can Atalay’ın mektubunu okudu.

Atalay’ın mektubunda şu ifadelere yer verildi:

“14 yaşında bir çocuğu evine iki adım kala vurdular. Vurulmasının üzerinden 11, aramızdan ayrılmasının üstünden 10 yıl geçti. Anısı bize umut olsun.”