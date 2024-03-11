7’den 77’ye yüzlerce kulaç atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2023-2024 Yüzme Yarışları’nın ikincisi yapıldı.

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde yapılan yarışlarda 7’den 77’ye her yaş grubundan 312 kişi kulaç attı. Yüzücülerin 88’i kız ve kadınlardan oluştu.

FEDERASYON HAKEMLERİ YÖNETTİ

Spor İstanbul bünyesinde yer alan 18 tesisten yüzücülerin katılımıyla yapılan yarışlar geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) hakemlerinin gözetiminde kadınlar ve erkeklerde sırasıyla 50 metre kelebek, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre sırtüstü, 4 x 50 metre serbest bayrak, 100 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 4 x 50 metre karışık bayrak yarışları yapıldı.

YIL İÇİNDE YARIŞLAR SÜRECEK

Büyük bir rekabete ve keyifli mücadele sahne olan organizasyonda, dereceye giren yüzücülere madalyalar verildi. Yüzlerce kişinin de tribünlerden takip ettiği ve ilki geçen aralık ayında düzenlenen 2023-24 Spor İstanbul Yüzme Yarışları, bu yıl içinde yeni ayaklarla devam edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem