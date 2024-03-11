AKP'li Kabaktepe ava giderken avlandı: İmamoğlu'na İSKİ'nin borcunu sordu, CHP'li isim rakamlarla tek tek açıkladı

GERÇEK GÜNDEM - AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İSKİ’nin borcunun 4 katına çıkıp çıkmadığını sordu.

Kabaktepe, paylaşımında “İstanbullular adına CHP’li İBB Başkanına soruyorum: İSKİ’nin toplam borcunu 4 katına çıkardığınız doğru mu? Doğru ise başarı bunun neresindedir?” ifadelerini kullandı.

İstanbullular adına CHP’li İBB Başkanına soruyorum:



İSKİ’nin toplam borcunu 4 katına çıkardığınız doğru mu?



Doğru ise başarı bunun neresindedir? — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 8, 2024

'TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBINA SIĞINMAK İSTERSENİZ BİLEMEYİZ'

Kabaktepe’ye yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi.

Çelik, Kabaktepe’nin paylaşımını alıntılayarak, “İBB yönetimini aldığımız 2019 yılında İSKİ’nin toplam 264,4 milyon dolarlık borcu vardı. Biz 2023 sonu itibariyle bu borçlanmayı yüzde 9,5 azaltarak 239,3 milyon dolara düşürdük” dedi.

Çelik, paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

“Osman Bey İSKİ'nin borçlarını sormuş.

İBB yönetimini aldığımız 2019 yılında İSKİ’nin toplam 264,4 milyon dolarlık borcu vardı. Biz 2023 sonu itibariyle bu borçlanmayı %9,5 azaltarak 239,3 milyon dolara düşürdük.

Üstelik bu başarı, %22,13 olan beş yıllık dolar enflasyonuna rağmen kazanıldı. Eğer biz duruma müdahale edip İSKİ'yi doğru yönetmeye başlamasaydık 2019 yılındaki 264,4 milyon dolar borç, bugün 322,9 milyon dolara kadar çıkacaktı.

İflas eşiğine getirdiğiniz ülke ekonomisi yüzünden Türk Lirasındaki değer kaybına sığınmak istiyorsanız bilemeyiz. Biz gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz.

İçiniz rahat olsun Osman Bey. İstanbulluların Ekrem Başkanı var.”

Osman Bey İSKİ'nin borçlarını sormuş.



İBB yönetimini aldığımız 2019 yılında İSKİ’nin toplam 264,4 milyon dolarlık borcu vardı. Biz 2023 sonu itibariyle bu borçlanmayı %9,5 azaltarak 239,3 milyon dolara düşürdük.



Üstelik bu başarı, %22,13 olan beş yıllık dolar enflasyonuna… https://t.co/Zwqzk6wUQW — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 11, 2024

İMAMOĞLU: BIRAKIN İSKİ’DEN PARA ALMAYI; PARA AKTARDIK

Geçen gün gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altaylı’nın "Siz İSKİ'den İBB'ye para aktarmadınız mı?" sorusunu yanıtlamıştı.

İmamoğlu bu soruya, “Bırakın para aktarmayı, borcumuzu ödedik” yanıtını vermişti.

Fatih Altaylı: "Siz İSKİ'den İBB'ye para aktarmadınız mı?"



Ekrem İmamoğlu: "Bırakın aktarmayı, borcumuzu ödedik..." pic.twitter.com/FtqLDrQmqf — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem