Valilik açıkladı: Sakarya'da artık trafiğe kapalı!

Sakarya Valiliği, Kocaali-Hendek ilçeleri arasında bulunan Kirazlı Köyü'ndeki 8+000 - 8+250 arası Kirazlı Köyü'nde yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden bildirildiğine göre; 54-02 K.K. No’lu Kocaali-Hendek İl yolu Km: 8+000 - 8+250 arası Kirazlı Köyünde 11.03.2024 Pazartesi günü itibari ile yol trafiğe kapatılacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem