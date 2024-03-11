Valilik açıkladı: Sakarya'da artık trafiğe kapalı!

Sakarya Valiliği, Kocaali-Hendek yolu üzerinde bulunan Kirazlı Köyü'ndeki yolun trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, pazartesi günü itibari ile yolun trafiğe kapatılacağı belirtildi.

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Valilik açıkladı: Sakarya'da artık trafiğe kapalı!

Sakarya Valiliği, Kocaali-Hendek ilçeleri arasında bulunan Kirazlı Köyü'ndeki 8+000 - 8+250 arası Kirazlı Köyü'nde yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden bildirildiğine göre; 54-02 K.K. No’lu Kocaali-Hendek İl yolu Km: 8+000 - 8+250 arası Kirazlı Köyünde 11.03.2024 Pazartesi günü itibari ile yol trafiğe kapatılacaktır."

Valilik açıkladı: Sakarya'da artık trafiğe kapalı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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