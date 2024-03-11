Ahmet Türk Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takdir etti: 'Sorumlu davrandılar'

Yerel seçimlere sayılı günler kala, CHP’nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal’ın DEM Partilileri ayrıştırıcı ifadeleri ortalığı karıştırdı. Köksal’a CHP’nin üst kademelerinden de tepki geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, CHP’li isimlerin konuya karşı tutumlarında ‘sorumlu davrandıklarını’ söyleyerek takdir etti.

Serbestiyet'ten Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, açıklamalarında CHP’nin Köksal’ın ifadeleri üzerinden yargılanamayacağını belirten Ahmet Türk, “Bu ırkçı, faşist bir anlayışın sonucudur. Bu kişi maskesini düşürmüş ve gerçek yüzünü göstermiştir. Aslında böyle bir açıklama Kürtleri hem kendisine hem de partisine karşı adeta güvensiz hale getirdi. Zaten daha önce de bir güvensizlik vardı CHP’nin bazı tavırlarından dolayı. Ama bu olay üzerinden bütün CHP’yi sorgulamak doğru değil. CHP’nin tamamının onun dilinden bir anlayışa sahip olmadığını biliyoruz. Bu kişi bir yerde de kendi partisine, CHP’ye büyük zarar vermiştir” dedi.

Ahmet Türk, açıklamasında CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu konudaki tutumunu da takdir etti.

'KARŞI ÇIKMAK KONUSUNDA SORUMLU HAREKET ETTİLER'

Türk, şunları söyledi:

"Elbette ki böyle ırkçı ve faşist bir anlayışa karşı CHP suskun kalsaydı gerçekten büyük bir vebalin altında kalırdı. Zaman zaman sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti olarak kendi iddiasının altında kalırdı. Sadece CHP’ye değil bütün topluma zarar verirdi. O yüzden bunu düzeltmek ya da karşı çıkmak konusunda sorumlu hareket ettiler.”

KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal “Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak” demişti.

CHP'nin, söz konusu ifadelere ilişkin "Tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" açıklamasının ardından bir açıklamada daha bulunan Köksal şunları kaydetmişti:

“Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır.”