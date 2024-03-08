DEM Parti'ye yönelik sözleri tartışma yaratmıştı: Burcu Köksal sözlerini yineledi

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Afyon'da partinin genel başkanı Özgür Özel'in de katıldığı bir mitingdeki konuşmasında, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" demişti.

Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için 'sürçülisan' derken Köksal sözlerinin arkasında durmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Köksal için "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti" diye konuşmuştu.

KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Köksal bugün yaptığı açıklamada tartışma yaratan sözlerini yineledi.

Basın toplantısında konuşan Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip, cımbızlayıp başka anlamlar çıkarmasın. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu, ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.