AKP-MHP kavgasında son durum: MHP'li isim emniyeti FETÖ'cülükle suçladı

Elazığ Emniyeti’nin AKP’li belediyelere yaptığı operasyonlar ortalığı karıştırdı. Emniyet ilk olarak Elazığ’ın Mollakendi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı. Ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldı.

Belediye’nin Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanmış, başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ifadeye çağrılmıştı.

Elazığ’da Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP seçimlere ayrı ayrı girerken, kentte emniyet ve yargı içindeki MHP’lilerin AKP’ye operasyon yaptığı iddiaları ileri sürüldü.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kentte emniyete yapılan yeni bir suçlamayı gündeme getirdi.

MHP'NİN ADAYINDAN EMNİYETE FETÖ SUÇLAMASI

Elazığ Üniversitesi’nde görev yapan ve geçmişte MHP’den vekil adayı olan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ suçlamasında bulundu:

Özbey, açıklamasında şunları söyledi:

"Hergün silahlı bir olay ve uyuşturucu trafiğinin yaşandığı Elazığ’da; seçime sayılı günler kala ve sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize geleceği haftada, Ak Parti belediye başkanı ile ilişkilendirilip ülke gündemine taşınan fuhuş operasyonunu yapan Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖvari operasyonları hatırlattı."

AKP’Lİ İSİMDEN MHP’YE SUÇLAMA

Cumhuriyet'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir AKP’li siyasetçi ise operasyonla ilgili olarak MHP’yi suçladı.

"Elazığ’da ittifak yok, AK Parti ve MHP ayrı adaylarla seçime giriyor" diyen isim, "polis ve yargı içinde MHP’ye yakın bazı unsurların harekete geçtiğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Elazığ’da geçen hafta önce AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklanmasının ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldığını hatırlatan isim, "suçlama doğru olsa bile seçime doğru bu operasyonların zamanlaması manidar" ifadesini kullandı.

AKP’li isim, "Eğer doğruysa da çürük yumurtalar ayıklanır, gereken yapılır" ifadelerini kullandı.