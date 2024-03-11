AKP-MHP kavgasında son durum: MHP'li isim emniyeti FETÖ'cülükle suçladı

AKP'li belediyelere yapılan operasyonlarla gündeme gelen Elazığ'da emniyete FETÖ'cülük suçlaması yapıldı.

Son Güncelleme:
AKP-MHP kavgasında son durum: MHP'li isim emniyeti FETÖ'cülükle suçladı

Elazığ Emniyeti’nin AKP’li belediyelere yaptığı operasyonlar ortalığı karıştırdı. Emniyet ilk olarak Elazığ’ın Mollakendi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı. Ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldı.

Belediye’nin Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanmış, başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ifadeye çağrılmıştı.

AKP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu: MHP'yi suçladıAKP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu: MHP'yi suçladıSiyaset

Elazığ’da Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP seçimlere ayrı ayrı girerken, kentte emniyet ve yargı içindeki MHP’lilerin AKP’ye operasyon yaptığı iddiaları ileri sürüldü.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kentte emniyete yapılan yeni bir suçlamayı gündeme getirdi.

MHP'NİN ADAYINDAN EMNİYETE FETÖ SUÇLAMASI

Elazığ Üniversitesi’nde görev yapan ve geçmişte MHP’den vekil adayı olan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ suçlamasında bulundu:

Özbey, açıklamasında şunları söyledi:

"Hergün silahlı bir olay ve uyuşturucu trafiğinin yaşandığı Elazığ’da; seçime sayılı günler kala ve sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize geleceği haftada, Ak Parti belediye başkanı ile ilişkilendirilip ülke gündemine taşınan fuhuş operasyonunu yapan Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖvari operasyonları hatırlattı."

AKP-MHP kavgasında son durum: MHP'li isim emniyeti FETÖ'cülükle suçladı - Resim : 2

AKP’Lİ İSİMDEN MHP’YE SUÇLAMA

Cumhuriyet'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir AKP’li siyasetçi ise operasyonla ilgili olarak MHP’yi suçladı.

"Elazığ’da ittifak yok, AK Parti ve MHP ayrı adaylarla seçime giriyor" diyen isim, "polis ve yargı içinde MHP’ye yakın bazı unsurların harekete geçtiğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Elazığ’da geçen hafta önce AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklanmasının ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldığını hatırlatan isim, "suçlama doğru olsa bile seçime doğru bu operasyonların zamanlaması manidar" ifadesini kullandı.

AKP’li isim, "Eğer doğruysa da çürük yumurtalar ayıklanır, gereken yapılır" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Elazığ MHP AKP Emniyet Operasyon Barış Terkoğlu
Son Güncelleme:
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama
İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı
Özgür Özel'den Sinan Ateş'in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı Özel'den Sinan Ateş'in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in canlı yayında oran vermeden açıkladığı İstanbul anketi: Detaylar ortaya çıktı, üç ilçedeki durum dikkat çekti Masadaki İstanbul anketi: Detaylar ortaya çıktı, üç ilçedeki durum dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı için anketler ne diyor: Tarihiyle anlattı, 'fark kapanmış gibi görünse de sonra lehine döndü' Tarihiyle anlattı: 'Önce fark kapanmış gibi görünse de sonra lehine döndü'
Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesinde son tarih! Emekli bayram ikramiyesinde son tarih!
Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı
Dolar kuru sert dalgalandı, Mehmet Şimşek İngilizce açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi? Dolar kuru sert dalgalandı, Şimşek İngilizce açıkladı