Özgür Özel'den Sinan Ateş'in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı
CHP lideri Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybeden babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sinan Ateş’in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sosyal medya platformu X’te bir mesaj yayımlayan Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/mvdFQ3wF1l— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 11, 2024
Ülkü Ocakları eski Başkanlarından Sinan Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem