İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı

Metro İstanbul'a bağlı ulaşım araçları Ramazan ayı boyunca 01.00'e kadar hizmet verecek. Cuma ve Cumartesi günleri gece metrosu seferleri de aynen devam edecek.

İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı

Ramazanın başlamasıyla İstanbul’da metro seferlerine yeni düzenleme getirildi.

Metro İstanbul’a bağlı ulaşım araçlarında Ramazan ayı boyunca seferler 01.00’e kadar uzatıldı.

Açıklamada, ‘M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları’nda seferlerin 01.00’e kadar süreceği belirtildi.

Cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde ‘gece metrosu’ uygulaması da hizmet vermeye devam edecek.

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