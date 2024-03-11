Berkin Elvan'sız 10 yıl geçti: 'O adamı her gördüğümde 'Emri ben verdim' sözü aklıma geliyor'

Gezi direnişinde, polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10. Yılında bugün Feriköy Mezarlığı’nda saat 15.00’te mezarı başında anılacak.

Berkin Elvan, Okmeydanı'nda kafasından gaz fişeğiyle vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşındayken hayatını kaybetti.

ERDOĞAN, ‘EMRİ BEN VERDİM’ DEMİŞTİ

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada "Emri ben verdim" demiş, meydanlarda Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı yuhalatmıştı.

İLK KEŞİF ÖLÜMÜNDEN 6 YIL SONRA

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin ilk keşif, ölümünden tam 6 yıl sonra yapıldı. Berkin’in İstanbul-Okmeydanı’ndaki evinden, polisin atış yaptığı noktaya kadar ölçümlerin yapıldığı keşif ile polisin Elvan’ı vurmasının mümkün olup olmadığına dair bir rapor hazırlandı ve 18 Haziran 2019’da mahkeme heyetine sunuldu. Raporda, incelenen görüntülere göre ZET (gaz kapsüllü silah) kullanan iki polisin kaç derecelik açıyla atış yaptıkları tespit edilemediği için kusur oranının belirlenmesinde yetersiz kalındığı bildirildi. Bilirkişi heyeti, jandarma genelinde gaz tüfeği eğitimlerinin yapıldığı İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’nın kusur oranlarının tespiti için uygun olduğunu belirtti.

KATİLİNİN TUTUKLANMASINA GEREK BİLE GÖRÜLMEDİ

Berkin’in ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’nın yargılandığı dava tam 8 yıl sürdü. Dalgalı’ya önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilirken, daha sonra mahkeme suçun ‘olası kastla’ işlendiğini hükmetti ve cezayı 20 yıla indirdi.

Bu ceza da Dalgalı’nın geleceği üzerindeki olası etkisi düşünülerek 16 yıl 9 aya düşürüldü. Dalgalı’nın tutuklanmasına bile gerek duyulmazken, dosya Yargıtay’da halen bekletiliyor.

BERKİN’İN AİLESİNİ CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN YARGILIYORLAR

Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili adalet sağlanamazken, annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Daha geçen hafta davanın 6’ıncı duruşması İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gülsüm Elvan mahkemedeki savunmasında, hakaretten yargılandığını ancak asıl hakarete uğrayanın kendisi olduğunu belirterek "Benim uğradığım hakarete ilişkin hiçbir işlem yapılmamaktadır? Emri ben verdim diyen yargılanmıyor, ben yargılanıyorum. Cumhurbaşkanı olması yargılanmasına engel mi? Olayda ben mağdur edildim, yargılanmam mağduriyetime neden olmaktadır, beraatımı istiyorum" dedi.

Baba Sami Elvan da "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Söylediğimiz sözlerin arkasındayız, biz evladımızı kaybettik, haklı davamızda yargılanıyoruz. Ben haklıyım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmada karar çıkmazken, bir sonraki duruşmanın 10 Eylül’de yapılmasına karar verildi.

'KAÇ TANE BAKAN DEĞİŞTİ ADALET DEĞİŞMEDİ'

Oğlu Berkin Elvan’ın öldürülüşünün 10’uncu yılında Evrensel’e konuşan Gülsüm Elvan, “Daha geçen salı yargılandım, Cumhurbaşkanı’na hakaretten. Ben o adamı gördüğüm zaman o sözü gözümün önüne geliyor ne konuşursa konuşsun. ‘Emri ben verdim’ sözü geliyor gözümün önüne” ifadelerini kullandı.

‘Adalet git gide batağa çöktü’ diyen Gülsüm Elvan, “Kaç adalet bakanı değişti ama adalet değişmedi. Adalet git gide batağa çöktü. Bugün Türkiye’de kaç tane çocuk öldürülüyor? İş cinayetleri, deprem bunlara kader diyorlar, bunlar kader değil. Biz halen sokak ortasından öldürülen kadınlar var onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Olmayan bir adaleti var etmeye çalışıyoruz. Umarım birlikte mücadele ederek, direnerek bir gün var edeceğiz. Ülkemizde adalet olmadığı sürece hırsızlık da olur açlık da olur her şey olur onun için adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.