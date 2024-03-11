Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Ankara’da suikastla öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş, hayatını kaybetti.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı’nın silahından çıkan 5 kurşunla öldürülmüştü.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu X'ten yaptığı açıklamada, "Haince katledilen merhum Sinan Ateş’in babası Musa Ateş, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tek dileği, oğlunun katillerinin cezalandırıldığını görmekti! Ama engellerle, karartmalarla nasip olmadı! Bizlere düşen ise bu sorumluluğun sonuna kadar takipçisi olmaktır ve olacağız" ifadelerini kullandı.