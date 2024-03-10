Metro ve ANKARAY ramazan boyunca saat 01.00'e kadar hizmet verecek

Metro ve ANKARAY'ın, ramazan boyunca gece saat 01.00'e kadar hizmet vereceği duyuruldu.

Son Güncelleme:
Metro ve ANKARAY ramazan boyunca saat 01.00'e kadar hizmet verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan süresince ulaşımda sıkıntı yaşanılmaması için servis saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Metro ve ANKARAY, yarın itibarıyla saat 01.00'e kadar hizmet verecek. Sefer aralığı, hafta içi 15.00'ten iftar saatine kadar 4,5 dakika, hafta sonu ise 17.30-19.30 saatlerinde 5 dakika olacak.

Teleferik İşletmesi, daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak üzere hizmet verecek.

EGO otobüslerinde, ramazan ayı süresince sabah rutin olarak verilen ilave servis planlamaları ile 29 güzergahtaki gece servisleri kesintisiz devam edecek.

Bu servislerin yanı sıra saat 16.00'dan iftar saatine kadar uygun olacak şekilde 41 güzergahta ilave servis planlaması yapıldı.

Vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için denetim görevlilerince bu saat aralıklarında saha denetimleri sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete mahal verilmemesi sağlanacak.

Kızılay ve AKM istasyonlarında yolculara iftarlık ikram edilecek.

Etiketler
Ramazan
Son Güncelleme:
Nisan ayının en şanslı burçları! 4 burç paraya para demeyecek Nisan ayının en şanslı burçları! 4 burç paraya para demeyecek
Eski MHP'li başkan merdivenlerden düşerek hayatını yitirdi Eski MHP'li başkan merdivenlerden düşerek hayatını yitirdi
Özgür Özel: Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekti Özgür Özel: Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekti
Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda
ÇOK OKUNANLAR
Murat Kurum'un katıldığı Habertürk'te Gazze sorusuna sansür Murat Kurum'un katıldığı Habertürk'te Gazze sorusuna sansür
Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum: 'Bir ankette 10 kişi farkla önde' Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum
Yeni açıklama geldi: Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı? Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı?
Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek