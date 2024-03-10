Eski MHP'li başkan merdivenlerden düşerek hayatını yitirdi

Eski MHP Terme İlçe Başkanı Adnan Okutan, merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi. Adnan Okutan'ın cenazesi bugün toprağa verildi

Eski MHP'li başkan merdivenlerden düşerek hayatını yitirdi

Samsun'da merdivenden düşerek yaralanan eski MHP Terme İlçe Başkanı Adnan Okutan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski MHP Terme İlçe Başkanı Adnan Okutan (63) merdivenden düşerek yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Okutan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adnan Okutan'ın hayatını kaybetmesi Samsun'da ülkücü camiayı yasa boğdu. Adnan Okutan'ın cenazesi bugün Terme ilçesinin Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köybucağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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