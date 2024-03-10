Tavuk kıymasının kilosu 100 lira oldu!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da bir kasabı ziyaret ederek et fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Tanal, "Vatandaş artık et yiyemiyor. Tavuk kıymanın bile fiyatı 100 TL" diyerek şunları söyledi: "Tavuk kıyma artık kasap reyonlarına girdi. Geçmişte tavuk hiçbir zaman kıyma olarak yapılmazdı, bizim kültürümüze yabancıydı. Tavuğun butu, kanadı, göğsü olurdu. Tavuk kıyma denilen bir şey yoktu. Ama artık et fiyatları o kadar yükseldi ki vatandaş artık et yiyemiyor. Tavuk kıymanın bile fiyatı 100 TL. Bunun sebebi hayvancılık politikalarının kötü yönetilmesi.

Biz bugün hayvan pazarına gittiğimizde, küçükbaş hayvanın besiciliği ile ilgili yer tahsisatı yapılmıyor dediler. Meralar aslında ot veren alanlardır. O otlardan hayvanlar besleniyor, et, süt veriyor. O mera alanlarını inşaat alanı yaptılar. Vatandaşımız perişan. Onun için 31 Mart seçimlerinde halkımızdan CHP'ye destek vermesini istirham ediyorum. Kırmızı kartı bu iktidara gösterin ki vatandaşımız rahatlıkla kırmızı eti de yiyebilsin. Dana kıymanın kilosu İstanbul, Ankara'da 450-500 lira."