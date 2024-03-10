İstanbul trafiğini eleştiren Kurum'a Çelik'ten yanıt: Siz önce Meclis Komisyon Başkanlığı'ndan istifa edin!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul trafiği nedeniyle sık sık mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesine tepki gösterdi.

Çelik konuşmasında Kurum'un hala TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olduğu söyleyerek "Erzincan İliç’te 9 işçi, sizin imzaladığınız kapasite artırım ÇED Raporu nedeniyle hala toprak altında. Siz önce TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığından istifa edin derdik ama bırakın istifa etmeyi, imzanızı taşıyan İliç’e gitmeye cesaret bile edemediniz!" dedi.

Çelik şunları kaydetti:

"Murat Kurum “İstanbul trafiği nedeniyle ben olsam istifa ederdim” diyor. Erzincan İliç’te 9 işçi, sizin imzaladığınız kapasite artırım ÇED Raporu nedeniyle hala toprak altında. Siz önce TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığından istifa edin derdik ama bırakın istifa etmeyi, imzanızı taşıyan İliç’e gitmeye cesaret bile edemediniz! Trafik konusuna gelince, 1,5 yıldır Cumhurbaşkanı Sefaköy-Beylikdüzü Metro projesini imzalamadığı için, yani ait olduğunuz anlayış, yani bizzat sizler yüzünden İstanbullular trafik çilesi çekmeye devam ediyor. İstifa mı dediniz? Siz İstanbul’u tanımıyorsunuz onu anladık… Ancak İstanbul sizi yakından tanıyor. İmara açıp lüks konut ve iş yerine dönüşen projelerilerinizden tanıyor. “Kanal İstanbul” diye dayatmaya çalıştığınız ihanet projesinden tanıyor. Beykoz Tokatköy’deki zalim dönüşümden, Kadıköy, Fikirtepe’deki garabetten tanıyor. Cumhurbaşkanının, “İstanbul’a ihanet ettik” diye tarihe not ettiği yıkımın başlıca sorumlularından birisiniz. İstifa mı dediniz?"

Kaynak: Gerçek Gündem