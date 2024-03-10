Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı Bakırköy-Kirazlı metro hattının açılışında AKP ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u da sahneye çıkardı.

Buradaki konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tam yol ileri" sloganını hatırlatan Erdoğan "Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 46.20 km raylı sistemi tamamlamasını görmezden gelerek " 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya, yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst! Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana, prim vermeyecek, 'Yolun açık olsun.' diyecek" dedi.

Metro hattının açılış sürüşünü yaptıktan sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlar şöyle:

- (İmamoğlu) 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya, yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst! Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana, prim vermeyecek, 'Yolun açık olsun.' diyecek.

- Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

- Trafik, İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi.

- İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedik.

- CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu.

- Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz.

- Toplu ulaşımda karayolunun ağırlığı yüzde 72'ler seviyesinde. Raylı sistemlerin payı yüzde 26 civarında. Bunun daha dengeli yapıya kavuşturulması önemlidir.