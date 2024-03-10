Aydın’da cami hoparlöründen AKP propagandası

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da bulunan Bozdoğan ilçesinin Eymir ve Yazıkent mahallelerindeki cami hoparlöründen AKP’nin Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediye Başkan adaylarının katılacağı programın duyurulduğunu açıkladı.

Evrensel'in aktardığı ve Bülbül’ün yaptığı açıklamaya göre camilerden, “Mahallede yapılması planlanan istişare toplantısına AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AKP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı ve MHP İl Başkanı katılım sağlayacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlar için Eymir’den araçlar kaldırılacaktır” şeklinde anons yapıldı.

Dinin sürekli siyasete alet edildiğine dikkat çeken CHP’li Bülbül, AKP’nin cami hoparlöründen siyasi propaganda yapmasına şöyle tepki gösterdi: “Seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisi, çaresizliğini göstermiştir. Dini, siyasete alet ederek, ibadethaneleri seçim bürosuna çevirmeye kalkmak kabul edilemez” dedi.