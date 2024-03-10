İmamoğlu'ndan Kent Lokantalarını hedef alan Kurum'a yanıt: Vatandaşlarımız spor olsun diye mi o kuyruğa giriyor? özür dile!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Esenyurt Proje Lansmanı'nda AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Kent Lokantaları hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "O kadar ağırıma gitti ki. Uyuyamadım, canım sıkıldı. Benim yaptığım bu hizmeti eleştirdiği için ağırıma gitmedi, milyonlarca insanın çektiği geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez diye ağırıma gitti. Bir de gelmiş İstanbul'a aday olacak, işine bak sen" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı rakibi Murat Kurum’un Kent Lokantalarını eleştiren sözlerine ilişkin "Vatandaş spor olsun diye mi kuyruğa giriyor?" diye sordu. Halkın kuyruklardaki perişanlığı, yoksulluğu ile dalga geçildiğini belirten İmamoğlu, "Bu utanmazlığın hesabını vereceksin. Allah sana vicdan versin, akıl versin" dedi. İmamoğlu rakibine bu yaklaşımı nedeniyle "milletten özür dile" çağrısı da yaptı.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Milletine nasıl bu kadar yabancılaşır bir belediye başkan adayı, emeklilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, işçilerin bu soğukta neden 4 kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağırıma gitti. Bir yanıyla da halktan uzaklaşmasını garipsedim ama en baştaki uzaklaşmış zaten."

''BU MEMLEKETTE HERKESİ FAKİRLEŞTİRDİNİZ"

"Bu şehirde, bu memlekette herkesi fakirleştirdiniz" diyen İmamoğlu, "Orta direkmiş, yok ettiniz. Bir bakanı 'Uçuracağız ekonomiyi' demişti. Evet, doğru. Uçurumdan aşağıya uçurdunuz bizi. Öbürü de 'Gözümüzün ışıltısınız görüyor musunuz?' demişti. Ne kendi kaldı ne gözünün ışıltısını görebildik. Karşımızdaki geçim sıkıntısı çeken İstanbullulara 'Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin' diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır kardeşim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Murat Kurum'a yönelik "İnşallah 31 Mart'ı çıkarırsın, ben endişeliyim" dedi ve ekledi: "Utanmazlık bu, başka bir şey değil. Utanma duygusu da yok, yüzleri de kızarmıyor. Bu utanmazlığın hesabını vereceksin. Milletin fakirliği senin alay konun değil. 16 milyondan özür dileyene kadar bunu sana hatırlayacağım. Benden değil, milletten özür dileyecek" dedi.

NE DEMİŞTİ?

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Kent Lokantaları hakkındaki sözleri ise şöyleydi:

"İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."











