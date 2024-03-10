İYİ Parti'de klon adaylar: Eski başkan, siyasi yasağını aynı ad-soyadı taşıyan kuzeniyle deldi

Geçmişte Zonguldak Ereğli'de AKP’den Belediye Başkanlığı yapan Murat Sesli, çete olayı sebebiyle tutuklanmış sonra serbest bırakılmıştı.

AKP'den İYİ Parti'ye geçen Sesli, siyasi yasak almasına rağmen kendisiyle aynı adı-soyadı taşıyan kuzeni üzerinden bu yasağı delerek seçim çalışmasını sürdürüyor.

Kısa Dalga'dan Dilek Gedik'in aktardığına göre, Murat Sesli, önce bağımsız ardından AKP’li olarak Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, 27 Ocak 2009 tarihinde ilçede yapılan Çelik-2 Operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Sesli, bir süre cezaevinde yattıktan sonra 7 Eylül 2009’da serbest kaldı. 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonrasında 26 Nisan 2012 tarihinde 7 yıl 7 ay 20 gün ceza aldı. Yine aynı mahkeme kararında ceza bitiminden sonra 5 yıl “seçilme” yasağının da içerisinde bulunduğu memnu hak cezası aldı.

Sesli, hakkındaki mahkumiyet kararını Yargıtay'da temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 12 Aralık 2013 tarihinde “görevi kötüye kullanma suçu” cezasını bozarken, “çete üyeliği ve hürriyeti tahdit” suçlarını onadı ve Sesli’nin 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.

FİRARİ HAYAT YAŞADI

Yargıtay’ın cezayı onamasından sonra Sesli, Ocak 2014’den sonra yaklaşık 7 yıl boyunca kaçak yaşadı. 7 yıllık firari hayatından sonra Mart 2020’de Ankara’da teslim olan Sesli, Sincan Cezaevine gönderildi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇIKTI

Pandemi döneminde yapılan İnfaz Düzenlemesi ile 25 Kasım 2020 tarihinde serbest bırakılan Murat Sesli, o tarihten beri serbest.

Sesli hakkındaki denetimli serbestlik tedbiri 2024'ün Ocak ayında bitti. Sesli'nin geçen Aralık ayında yaptığı yargılanmanın yenilenmesi ve infazın durdurulması başvurusu mahkeme tarafından reddedildi ve 2028 yılına kadar aday olma imkanı ortadan kalktı.

KUZENİNİ ADAY GÖSTERDİ

2028 yılına kadar siyasi yasaklı olan Sesli, kendisiyle aynı soy adı taşıyan kuzenini aday yaparak bu yasağı deldi.

Sesli ve kuzeninin adaylığı, İYİ Parti Meral Akşener ve parti yönetimi tarafından kabul edildi ve kamuoyuna bu şeklide ilan edildi.

Kuzeninin adaylığı YSK tarafından kabul edilen Sesli, 31 Mart'a giden süreçte kendisi adaymış gibi çalışma yapıyor.

Murat Sesli, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Öncelikli İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başta olmak üzere tüm İYİ Parti yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama maalesef seçimlere yine az bir süre kala verilen bir karar ile beni seçimlere sokmadılar. Biz de kuzenimle birlikte seçimlere girmeye karar verdik. Önümüzde yasal hiçbir engelimiz yok. Kdz. Ereğli maalesef 15 yılını kaybetti. Bir 5 yıl daha kaybetmesine benim tahammülüm yok. Ben Kdz. Ereğli’yi çok seviyorum. Kdz. Ereğli halkı bizim nasıl bir belediyecilik yaptığımızı, nasıl hizmet yaptığımızı iyi biliyor. Hiç merak etmeyin biz bu seçimleri kazanacağız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Hep birlikte el ele vererek Kdz. Ereğli’nin 31 mahallesinde halkımıza projelerimizi, yapacaklarımızı anlatacağız. Halkımızda zaten güzel bir karşılığımız var. İnşallah 31 Mart akşamına kadar gece gündüz çalışarak bu desteği daha da artırıp Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanacağız.”