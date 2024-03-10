Düğünü tepkilere neden olmuştu; AKP'li il başkanı istifa etti

Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa dilekçesini paylaştı.

6 Şubat'taki depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden Çetin, geçen günlerde yeniden dünyaevine girmişti. AKP Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan ile evlenen Çetin'in düğününe AKP'nin üst düzey kadroları katılmıştı. Çetin'in lüks düğünü sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Çetin istifa ettiğini şu ifadelerle duyurdu;

“Kıymetli Gaziantepli Hemşehrilerim, 06.07.2023 tarihinde üstlendiğim Akparti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla Genel Merkezimizden affımı istedim.

Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn.Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemi ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim”