Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek gece boyunca devam etti. Çanakkale'ye de sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iki mahalle tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek gece boyunca devam etti. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması endişe yaratırken, ekipler sabaha kadar yoğun bir çalışma yürüttü.

ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

Yangın söndürme çalışmalarında çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve personel görev aldı. Ekipler zaman zaman yorgunluktan kısa molalar vermek zorunda kaldı.

Alevler ilerleyen saatlerde Çanakkale sınırlarına kadar ulaştı.

Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi - Resim : 1

MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının gece boyunca sürdüğü bölgede alevlerin ormanı sardığı ve gökyüzünü dumanın kapladığı görüntüler dikkat çekerken, bazı yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle tedbirler artırıldı. Bu kapsamda Kocaali ve Şenköy mahalleleri tahliye edildi. Kızılcaterzi Mahallesi'nde ise durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Gece saatlerinde bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sahada incelemelerde bulundu. Vali Soytürk yaptığı açıklamada, yangının büyüklüğü ve değişken rüzgar koşullarının mücadeleyi zorlaştırdığını ancak büyük bir felaketin şimdilik önüne geçildiğini belirtti.

Vali Soytürk, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin yoğunlaşacağını ve 21 hava aracının yangına destek vereceğini duyurdu.

Ciğerlerimiz Yanıyor: Türkiye'nin Dört Bir Yanında Yangın!Ciğerlerimiz Yanıyor: Türkiye'nin Dört Bir Yanında Yangın!Güncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Tekirdağ Yangın
Son Güncelleme:
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü
Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu
Kırıkkale’de Zincirleme Kaza! Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı Zincirleme Kaza! Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı? Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı?
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
Ünlü Oyuncu Emre Törün Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi