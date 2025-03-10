Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Kaza, Bandırma Sanayi Sitesi ana giriş kapısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Muhammet Ok (50) yönetimindeki 10 ZU plakalı otomobil, Eti Maden ışıklarından Atatürk Caddesi yönüne giderken orta refüje çarptı ve kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen B.D. (25) yönetimindeki 10 BB plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muhammet Ok’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan B.D. ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muhammet Ok’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

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