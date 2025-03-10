Belediyede Temizlik Görevlisi Olarak Çalışan Vatandaş Sokakta Ölü Bulundu
Kırıkkale'de belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan vatandaş, sokakta cansız halde bulundu.
Kırıkkale’de belediye temizlik görevlisi olarak çalışan 51 yaşındaki Göksen Gök isimli vatandaş sokakta cansız halde bulundu.
Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sabah saatlerinde bir apartmanın garaj girişinde temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Kırıkkale Belediyesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gündüz vardiyasında çalıştığı, sabah saatlerinde işe başladığı belirtilen Gök'ün cansız bedeni Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Göksen Gök'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Kaynak: DHA
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