Ankara’da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 35 Gözaltı

Ankara’da, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından düzenlenen operasyonda 35 kişi yakalandı.

Ankara’da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 35 Gözaltı

Ankara’da, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen 44 şüphelinin adreslerinde, alınan Sulh Ceza Hakimliği kararlarına binaen 07/03/2025 tarihinden itibaren eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılması talimatı verilmiştir. Halen farklı ve/veya aynı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 13 şüpheli haricinde gözaltına alınması talimatı verilen şüpheli 44 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda toplam 35 şüpheli yakalanmıştır. Arama işlemleri tamamlanan adreslerde; 9 kilogram kokain maddesi, 100.061 adet sentetik ecza maddesi, muhtelif nitelikte/miktarda çek ve nakit para ile suç delilleri ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin kolluk nezdindeki işlemleri ile diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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