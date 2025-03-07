Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 17 Yıl Hapis

Kayseri'de uyuşturucu madde ticaret yapan kişiye, yargılandığı duruşmada 17 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 17 Yıl Hapis

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan H.K., suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını dile getirdi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.K.'ya ' uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 17 yıl hapis ve 171 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Ayrıca H.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA

Çorum'da Bir Kişiyi Öldürüp Dört Kişiyi Yaralayan Saldırgan Yakalandı Çorum'da Bir Kişiyi Öldürüp Dört Kişiyi Yaralayan Saldırgan Yakalandı
Bu Çiçekleri Balkonunuza ve Bahçenize Saksı Saksı Dikin! Evinizi Kazadan Nazardan Koruyor, Zenginlik, Şans ve Bereket Getiriyor Bu Çiçekleri Balkonunuza ve Bahçenize Saksı Saksı Dikin! Nazardan Koruyup Bereket ve Şans Getiriyor!
Jandarmanın Ele Geçirdiği 170 Bin Uyuşturucu Hapla İlgili İki Şahıs Tutuklandı Jandarmanın Ele Geçirdiği 170 Bin Uyuşturucu Hapla İlgili İki Şahıs Tutuklandı
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Bakan Memişoğlu Açıkladı Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma