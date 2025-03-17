Eve Kilitledi, Benzin Döküp Yaktı…Dehşeti Yaşatan Eski Eş İçin Mahkemeden Ders Niteliğinde Karar

Adana’nın Seyhan ilçesinde anlaşmalı boşandığı Muhammed Güleç ile aynı evde yaşamaya devam eden 41 yaşındaki Fadime Korkusuz dehşeti yaşadı. Fadime Korkusuz, Muhammed Güleç’in uyguladığı şiddet sonrasında uzaklaştırma kararı aldırdı.

EVE KİLİTLEDİ, BENZİN DÖKTÜ

Muhammed Güleç, Fadime Korkusuz’u üzerine benzin dökerek eve kilitledi ardından otomobiliyle kaçtı. Korkusuz, 36 gün sonra hayatını kaybederken, ‘tehdit', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydı bulunan Muhammet Güleç, tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

4 Nisan 2024'te yapılan karar duruşmasında mahkeme, Güleç’e "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise suçların sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

MAHKEME KARARI BOZDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Korkusuz'un avukatları Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak Güleç hakkındaki karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hükümleri bozdu. Mahkeme Muhammed Güleç’in ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan da ceza verilmesini istedi.

'EŞİMİN ÜZERİNE DE BENZİN DÖKÜLDÜ'

Eski eşi ile SGK'dan maaş alabilmek için anlaşmalı boşandıklarını söyleyen Muhammed Güleç mahkemede şu sözlerle kendini savunmuştu: Arabanın devrini almak için evine gittim. Eşim oğlumuzu ekmek almak için bakkala gönderdi. Evin dış kapısını kapattıktan sonra arka odaya geçip bir pet şişe ile yanıma geldi, 'niye geldin' diyerek pet şişedeki benzini kafama doğru döküp çakmağı yaktı. Ben de engellemek için benzin dolu şişeye vurdum, eşimin üzerine de benzin döküldü. Yanmaya başladım, evde de yangın çıktı. Balkondan çıkıp gittim.

Kaynak: İHA