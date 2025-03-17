Eve Kilitledi, Benzin Döküp Yaktı…Dehşeti Yaşatan Eski Eş İçin Mahkemeden Ders Niteliğinde Karar

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, anlaşmalı boşandığı eski eşini eve kilitleyip, üzerine benzin dökerek öldüren Muhammed Güleç’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mahkeme, Güleç’e ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan da ceza verilmesini istedi.

Son Güncelleme:

Adana’nın Seyhan ilçesinde anlaşmalı boşandığı Muhammed Güleç ile aynı evde yaşamaya devam eden 41 yaşındaki Fadime Korkusuz dehşeti yaşadı. Fadime Korkusuz, Muhammed Güleç’in uyguladığı şiddet sonrasında uzaklaştırma kararı aldırdı.

EVE KİLİTLEDİ, BENZİN DÖKTÜ

Muhammed Güleç, Fadime Korkusuz’u üzerine benzin dökerek eve kilitledi ardından otomobiliyle kaçtı. Korkusuz, 36 gün sonra hayatını kaybederken, ‘tehdit', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydı bulunan Muhammet Güleç, tutuklandı.

Eve Kilitledi, Benzin Döküp Yaktı…Dehşeti Yaşatan Eski Eş İçin Mahkemeden Ders Niteliğinde Karar - Resim : 1

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

4 Nisan 2024'te yapılan karar duruşmasında mahkeme, Güleç’e "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise suçların sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

MAHKEME KARARI BOZDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Korkusuz'un avukatları Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak Güleç hakkındaki karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hükümleri bozdu. Mahkeme Muhammed Güleç’in ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan da ceza verilmesini istedi.

Eve Kilitledi, Benzin Döküp Yaktı…Dehşeti Yaşatan Eski Eş İçin Mahkemeden Ders Niteliğinde Karar - Resim : 2

'EŞİMİN ÜZERİNE DE BENZİN DÖKÜLDÜ'

Eski eşi ile SGK'dan maaş alabilmek için anlaşmalı boşandıklarını söyleyen Muhammed Güleç mahkemede şu sözlerle kendini savunmuştu: Arabanın devrini almak için evine gittim. Eşim oğlumuzu ekmek almak için bakkala gönderdi. Evin dış kapısını kapattıktan sonra arka odaya geçip bir pet şişe ile yanıma geldi, 'niye geldin' diyerek pet şişedeki benzini kafama doğru döküp çakmağı yaktı. Ben de engellemek için benzin dolu şişeye vurdum, eşimin üzerine de benzin döküldü. Yanmaya başladım, evde de yangın çıktı. Balkondan çıkıp gittim.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Mahkeme Benzin
Son Güncelleme:
1,2 Milyar Euro Ek Finansman Sağlanmıştı: Doğuş-Çelikler-Özkar Ortaklığının Hızlı Tren Şantiyesinde Kriz Doğuş-Çelikler-Özkar Ortaklığının Hızlı Tren Şantiyesinde Kriz
İliç Maden Faciasında İlk Duruşma Başladı İliç Maden Faciasında İlk Duruşma Başladı
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi