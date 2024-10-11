Eşinin Sığındığı Baba Evine Molotofla Saldırdı

Adana’da eşinden şiddet gördüğün için evi terk edip babasının evine sığınan kadını, eşi burada da rahat bırakmadı. Eşinin babasının evine giden koca ve erkek kardeşi eve molotof attı.

Eşinin Sığındığı Baba Evine Molotofla Saldırdı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine geldi. Duruma sinirlenen kadının eşi Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö. akşam saatlerinde eve gelip Fadime Ö.’yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotofkokteyli attı.

Eşinin Sığındığı Baba Evine Molotofla Saldırdı - Resim : 1

Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö., hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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